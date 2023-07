325, troppi incidenti Controlli e autovelox

Troppi incidenti lungo la 325: nei primi sei mesi del 2023 sono stati il 9% in più rispetto all’anno precedente. Da qui la decisione di aumentare i controlli da parte di Polizia Stradale, Carabinieri, della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali, e se ritenuto opportuno installare nuovi autovelox oltre ai cinque già presenti. I controlli saranno avviati da subito per i prossimi due mesi al termine dei quali verrà valutata la situazione. Le decisioni sono state prese ieri mattina durante il tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura dopo che i sindaci di Vaiano, Vernio e Cantagallo avevano chiesto al prefetto Adriana Cogode interventi mirati per garantire maggiore sicurezza lungo la ex provinciale. Secondo l’analisi fornita dai tecnici, sulla Sr 325 si verificano oltre la metà degli incidenti della Val di Bisenzio, a causarli nella maggioranza dei casi sono l’uso del cellulare alla guida e le distrazioni. Nessun sinistro, invece, è stato provocato dalla guida in stato d’ebrezza o dopo aver assunto droghe. Da qui la necessità e quindi la decisione di aumentare i controlli. Tra le altre misure che saranno adottate, anche quella di un’azione di informazione e di sensibilizzazione per il rispetto delle regole del codice della strada. La situazione è stata esaminata partendo dalle statistiche di incidentalità che hanno fatto registrare per i primi sei mesi del 2023 già 24 sinistri, rispetto ai 38 del 2022 ed ai 24 del 2021. Numeri decisamente alti che hanno bloccato la statale per intere giornate mandando in tilt tutta la viabilità non solo dell’alta valle ma anche della zona nord della città.

"Pur nella parzialità del dato relativo al 2023, la tendenza alla crescita, che si è manifestata nell’anno 2022 con un incremento del 9%, sembra essere confermata anche nell’anno in corso", si legge nella nota inviata dalla Prefettura. "E’evidente che occorre una forte ed incisiva azione di informazione e di sensibilizzazione affinché vengano rispettate le regole del codice della strada associate alla prudenza ed al buon senso degli automobilisti". Presenti all’incontro il questore Giuseppe Cannizzaro, il vice-Comandante dei Carabinieri, Riccardo Marchi, il comandante della Guardia di Finanza Massimo Amadori. Presente anche il presidente della Provincia, Simone Calamai e il comandante della Polizia provinciale Michele Pellegrini. La riunione fa seguito ad un precedente incontro, tenutosi la settimana scorsa, durante il quale era stato programmato un attento monitoraggio del fenomeno dell’incidentalità stradale, avviando una ricognizione su tutta la provincia.