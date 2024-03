10 milioni alle imprese: presentazione del bando Lunedì 11 marzo, presso la Camera di Commercio Pistoia-Prato, si terrà un evento per presentare il contributo di 10 milioni di euro per l'innovazione nel settore tessile e il terzo bando per sostenere le imprese. Saranno presentate 5 start-up innovative e interverranno autorità e rappresentanti economici. La partecipazione richiede prenotazione.