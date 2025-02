Quattro defibrillatori donati a tre scuole dagli ex dipendenti della CariPrato

Prato, 21 febbraio 2025 - Gli ex dipendenti di CariPrato hanno donato quattro defibrillatori alla scuola primaria Santa Gonda, alla scuola per l'infanzia Lippi e alla secondaria di primo grado Buricchi attraverso il fondo che era stato costituito a suo tempo e che ora viene utilizzato in favore della città: la consegna dei preziosi apparecchi è avvenuta stamani in Palazzo comunale perché il Comune ha indicato al Comitato di liquidazione del fondo come le risorse potevano essere proficuamente impiegate. Erano presenti la sindaca Ilaria Bugetti, la dirigente del Servizio Pubblica Istruzione Valentina Pacini, Riccardo Meacci e Gabriele Di Marco del Circolo CRF - Comitato di liquidazione Cariprato e i dirigenti scolastici Raffaella Aloe dell'istituto comprensivo Mascagni, Mara Vietri dell'IC Lippi e Giovanni Quercioli dell'IC Pacetti.

"Ringrazio i donatori e chi ha accettato la donazione, perché avere dei defibrillatori vuol dire anche avere personale formato che si rende disponibile ad usarlo, anche di fronte ad un acomunità di bambini e ragazzi - commenta la sindaca Ilaria Bugetti - Allargare la rete dei defibrillatori in città è uno dei nostri obiettivi, perché sono strumenti preziosi che possono salvare la vita delle persone in caso di necessità quando i minuti che trascorrono prima dell'arrivo dei sanitari fanno la differenza". "Si tratta di un fondo che i dipendenti della CariPrato utilizzavano in forma mutualistica, decidendo poi, dopo i succesivi accorpamenti bancari, di non redistribuirlo per sè ma di devolverlo per la città, come fatto ad esempio per l'hospice o l'ospedale, nominando un comitato di liquidazione - spiega Riccardo Meacci del Comitato liquidatore - Abbiamo così deciso di acquistare e donare quattro defibrillatori alle scuole su indicazione del Comune". "Uno dei due defibrillatori che ci sono stati donati sarà posto negli uffici a servizio del personale, mentre l’altro sarà posto nell’ampliamento della scuola primaria Santa Gonda che è stato aperto l’anno scorso, uno spazio polifunzionale che serve anche alla cittadinanza nell’orario di chiusura della scuola - aggiunge il dirigente scolastico Quercioli - E' quindi un servizio molto importante ed accessibile a tutti, per cui ringraziamo gli ex dipendenti della CariPrato".