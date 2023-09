Torna “My Prato Urban Run”, la caccia al tesoro alla scoperta della città

Prato, 26 settembre 2023 - Si avvicina l'ottava edizione della “My Prato Urban Run”, la caccia al tesoro alla scoperta degli angoli nascosti della città, organizzata dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva con il patrocinio del comune di Prato e in programma domenica 1 ottobre, dalle 8:30 alle 16, con ritrovo e partenza da piazza delle Carceri. "Si tratta di un appuntamento ormai fisso e molto atteso per la nostra città che di anno in anno è cresciuto in interesse e partecipazione – commenta il vicesindaco e assessore allo sport del comune di Prato, Simone Faggi - Un’occasione per scoprire la nostra città attraverso lo sport e le tante iniziative messe in campo dalle diverse realtà coinvolte”. La manifestazione sarà valida come secondo “Memorial Piero Sambrotta”, per ricordare l’ideatore della manifestazione, prematuramente scomparso due anni fa.

Per quanto concerne lo svolgimento della giornata, sono previsti gruppi composti da un minimo di due a un massimo di cinque persone che, guidati da una mappa, seguiranno indizi e dovranno risolvere enigmi in completa autonomia lungo un percorso che li porterà a conoscere o a riscoprire luoghi speciali o particolari del centro storico di Prato. Per iscriversi, ecco il link https://www.pratourbanrun.it/iscrizioni/ oppure si può farlo recandosi in via Roma 258, all’ufficio iscrizioni del Cgfs (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 16; martedì e giovedì dalle 10 alle 18). Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona dai 6 anni in su, comprensivo del kit con t-shirt, zainetto, mappa e istruzioni per completare il percorso in autonomia. Il kit di partecipazione si potrà ritirare in piazza delle Carceri sabato 30 settembre, dalle 14 alle 18:30, e domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 13. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla mattina stessa dell’iniziativa, ultima data utile per partecipare.

“Siamo felici di riproporre ai pratesi e ai non pratesi l’ottava edizione di 'My Prato Urban Run’, manifestazione che è ormai diventata una piacevole abitudine nel calendario di eventi cittadini e che promuove l’attività fisica come modo migliore per conoscere alcuni degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della nostra città - aggiungono il direttore generale del Cgfs, Mirko Bassi, e il responsabile del settore eventi e outdoor del Cgfs, Massimo Bianchi - Ci preme ricordare Piero Sambrotta, ideatore della Prato Urban Run. Questa sarà là terza edizione senza di lui. Ci fa inoltre piacere, il giorno precedente, dare il giusto riconoscimento alle tante realtà che collaborano a vario titolo con il Centro Giovanile di Formazione Sportiva: una vetrina che servirà a noi e a loro per spiegare alla città progetti, storia, obiettivi futuri e ambizioni”.

La "My Prato Urban Run" sarà anticipata sabato 30 settembre dal “Prato Sport Show”, uno spettacolo che si terrà sempre in piazza Santa Maria delle Carceri, dalle 14 alle 18:30, per far conoscere alla città progetti e programmi futuri del Cgfs, mettere in luce i protagonisti del mondo dello sport pratese, i presidenti e i dirigenti delle società convenzionate con l’associazione, oltre ai tanti atleti e atlete che praticano attività sportive di vario genere e a vari livelli.