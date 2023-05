Riaprono la “spiaggia” sul Bisenzio e l’anfiteatro di Santa Lucia

Prato, 31 maggio 2023 – Il Progetto Riversibility per lo sviluppo del parco Fluviale di Prato entra nel vivo, dopo l'apertura dei container rossi Street Good al ponte Petrino, con la riapertura della spiaggia urbana di Prato Lato B / Beach Club Prato e il programma di eventi all'Anfiteatro di Santa Lucia.

Apre giovedì 1 giugno la spiaggia Lato B, lungo le sponde del Bisenzio in viale Galilei all’altezza della rotonda con via Ada Negri, per tutti i giorni dalle 18 alle due della notte, con una nuova offerta gastronomica per cena e per l’aperitivo, ma anche un cocktail bar, una proposta di vini della Cantina Ruffino e un programma di iniziative e intrattenimento musicale.

“Grazie al Progetto Riversibility- ha dichiarato Benedetta Squittieri, assessore allo sviluppo economico - in questi anni il lungo Bisenzio è cresciuto moltissimo: è diventato più bello, più sicuro, sempre più frequentato nel tempo libero per sport e passeggiate dai pratesi ed è diventato uno spazio anche per il divertimento e l'intrattenimento. Siamo felici che anche quest'anno si riparta con la spiaggia urbana della città di Prato e con tutte le sue attività. Buon lavoro e grazie agli operatori che sono impegnati a rendere questo spazio sempre più fruibile dai pratesi”.

L’ingresso al locale è sempre libero: è consigliata la prenotazione al n. 328 8086487 per i tavoli, i gazebo e i lettini in spiaggia.

All'Anfiteatro di Santa Lucia, situato nella zona nord della città, con accesso principale da Via De Amicis, la musica e lo spettacolo ma soprattutto la danza saranno i veri protagonisti, con un intenso programma di iniziative ad ingresso libero (salvo dove diversamente indicato).

Il calendario di giugno inizia Sabato 3 giugno con lo spettacolo della scuola di danza Heart&Soul.

Lunedì 5 giugno si svolge invece il concerto Bande Rock 2023, l'evento conclusivo del progetto "Mosaici G2 -Contaminazioni Culturali" finalizzato alla promozione dell’intercultura attraverso percorsi artistici, quali quello musicale al quale anche quest'anno gli Istituti Scolastici con indirizzo musicale di Prato hanno aderito. Durante il concerto si esibiranno i gruppi di alunni che hanno lavorato durante l'anno scolastico 2022/2023 con i docenti di musica degli istituti Marco Polo, Malaparte, Lippi, Mascagni e Mazzoni.

Spettacolo e solidarietà tornano nel loro connubio perfetto l’8 giugno, grazie alla messa in scena del musical “1482, storia di amore e di passione” a cura dell'associazione Espressamente. Lo scopo della serata è quello di offrire intrattenimento di qualità e di raccogliere fondi per le attività delle due associazioni di familiari di disabili, Progetto Futuro e Orizzonte Autismo, che offrono, senza contributi pubblici e grazie alle donazioni, servizi ai ragazzi e adulti disabili e ai loro genitori. I biglietti sono già in prevendita e possono essere acquistati direttamente dalle tre associazioni: per informazioni e acquisto biglietti: tel. 333 9337070 – 333 2492195.

Gli altri appuntamenti di giugno sono dedicati alla danza: il 21 giugno la scuola di ballo Alisa Dance, il 22 giugno Danzarmonia, il 23 giugno Diablo Latino e il 26 giugno Ideal Ballet.