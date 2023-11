Relazioni tossiche e come uscirne: una giornata a Prato per affrontare il tema

Prato, 28 novembre 2023 – È passata solo da pochi giorni la giornata contro la violenze sulle donne, ma questo non significa che si debba smettere di parlare di un tema tanto importante quanto attuale. Per questo, giovedì 30 novembre a partire dalle 9,30, alla scuola Buzzi di Prato in V.le della Repubblica 9, si terrà un incontro dal titolo: Relazioni tossiche: riconoscerle e uscirne in tempo. Il tema sarà quindi al centro di un appuntamento di riflessione e formazione, grazie alla moderazione di Azzurro Donna, si svolgerà all’interno dell’auditorium della scuola. Ecco gli ospiti che interverranno durante la giornata:

Elena Augustin (Avvocata penalista)

Marianna Baldi (Coordinatrice Azzurro Donna Prato)

Ilaria Bonuccelli (Caposervizio Il Tirreno)

Paolo Calandra (Presidente Cna Sociale Prato)

Ambra Giorgi (Presidente Cooperativa Unitaria Invalidi Prato)

Elena La Greca (Referente anti-violenza La Nara)

Alessandro Marinelli (Preside Buzzi)

Erica Mazzetti (Parlamentare)

Veronica Morganti (Docente ITS Buzzi)

Daria Orlandi (Presidente Ance Toscana Nord)

Rita Pieri (Coordinatore Azzurro Donna)

Francesca Ranaldi (Responsabile Centro antiviolenza La Nara)

Ilaria Santi (Assessore all’Istruzione Pubblica)

Patrizia Scotto di Santolo (Vicepresidente nazionale associazione “Senza peli sulla lingua”)

Daniela Toccafondi (Presidente PIN)