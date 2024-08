Prato, tutto pronto per Yoga Radio Bruno Estate

Prato, 25 agosto 2024 - Anche Alex Wyse giovedì 29 agosto in piazza del Duomo a Prato per l’attesa tappa toscana di Yoga Radio Bruno Estate. Cantautore da 60 milioni di stream, Alex Wyse va ad aggiungersi al già annunciato cast: una parata di stelle comprendente Elettra Lamborghini, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka7even, Ricchi e Poveri, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah e, ospite internazionale, Darin. I protagonisti dell’estate in musica, tutti insieme per un evento rigorosamente a ingresso libero, nell’ambito della rassegna Settembre Prato è Spettacolo organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato. Cantautore da 60 milioni di stream, Alex Wyse porterà con sé il nuovo brano “Gocce di Limone”. E poi, Elettra Lamborghini, pronta a far ballare la piazza sulle note dell’ultimo singolo “Dire Fare Baciare” insieme a Shade. Pieno di energia garantito insieme a Piero Pelù, sulle ali dell’ultimo album “Deserti”, mentre i BNKR44 ci faranno ascoltare il nuovo singolo “Estate 80”. Attesissimo anche il live del neo-papà Ermal Meta, a pochi giorni dall’uscita del nuovo album “Buona fortuna”, trainato dal singolo “Mediterraneo”. E ancora, i sempreverdi Ricchi e Poveri con la hit “Aria”, lAka 7even con “Notte fonda”, Il Tre con “Camminare sulla Luna” e la rivelazione Maninni sulle note di “Amore Gourmet”. “Tutta vera” è invece il nuovo singolo dei Santi Francesi, intriso di atmosfere estive e sound anni 80. Leo Gassmann ci farà ascoltare “Capiscimi”, traccia ballabile dedicata alle relazioni dei giovani d’oggi, mentre Sarah, la vincitrice di Amici, presenterà il nuovo brano “Roulette”. Ospite internazionale dalla Svezia, Darin, star da oltre mezzo miliardo di stream: sul palco di Prato presenterà la ballabilissima hit estiva "Moonlight". A presentare la serata ci penseranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Laura Padovani e Arianna Bertoncelli. Yoga Radio Bruno Estate 2024 è organizzato da Radio Bruno e Yoga, con il sostegno di Virgo Cosmetics, Fonzies, Mortadella Favola, BPER Banca, Comet, Grissin Bon, Estra, Ford Autosas, Centro Commerciale I Gigli, Clover Gioielli, Regione Emilia Romagna, Riunite. In collaborazione con Comune di Prato, Settembre Prato è spettacolo e Fonderia Cultart. Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Toscana Tv, su Radio Bruno Tv e tramite la app Radio Bruno. “Yoga Radio Bruno Estate” significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori – spiega l'editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno - siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. Torniamo a Prato dopo la memorabile serata di cinque anni fa, ringrazio Fonderia Cultart e il Comune di Prato per questa nuova, straordinaria, opportunità. Ringrazio Yoga il title-sponsor che, in queste quattro tappe del nostro tour, porta una carica di gusto, freschezza e allegria in un mix di colori e sapori. Yoga è il nome del succo di frutta… l’eccellenza che colora questa bellissima festa di piazza”. “Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Radio Bruno - dichiara Francesco Fantauzzi, direttore di Settembre Prato è Spettacolo - emittente che dal 2019 è media partner del nostro festival. L’evento del 29 agosto è l’occasione per ascoltare sullo stesso palco gli artisti che abbiamo apprezzato in questa estate”. Maurizio Costanzo