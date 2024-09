Prato, torna il festival 'Seta. Dialoghi sulla Cina contemporanea'

Prato, 19 settembre 2024 - Tre giorni di appuntamenti all’insegna dell’approfondimento sulla Cina contemporanea, iniziando dalle relazioni internazionali tra il colosso asiatico e l’Europa/occidente, passando attraverso un’analisi dello stato dell’economia sino ad arrivare alle ultime tendenze in campo letterario e musicale. Un festival come sempre aperto a tutti non soltanto agli accademici e cultori della materia ma ad ogni curioso, in quanto la Cina e la sua influenza a livello globale è da anni ormai sotto gli occhi di tutti. .Dal 3 al 5 ottobre torna la V edizione di Seta, nella consueta sede del Museo del Tessuto di Prato: il festival è pensato per un pubblico di curiosi, e non solo di addetti ai lavori, formula che si è rivelata fino ad oggi vincente..Come sempre il fil rouge si snoda sul tema del viaggio e dello scambio culturale tra Occidente e l’Oriente. Il Festival Seta è ideato e realizzato da Matteo Burioni, Gianni Bianchi, Roberto Pecorale e Patrizia Scotto di Santolo e patrocinato da Regione Toscana e Comune di Prato..Si comincia con il tema della mercatura e degli scambi commerciali con un piccolo monologo originale dell’attore e scrittore Beppe Allocca, per poi passare al quadro storico dei viaggi tra occidente e cina con Duccio Balestracci, uno dei massimi esperti in materia. Dall’antichità ci muoveremo con un balzo temporale all’epoca attuale facendo il punto sullo stato delle relazioni tra Cina, Russia ed Iran, spesso ritenute “pericolose” che tanto generano timore per una possibile mutazione dell’ordine internazionale costituito nel secondo dopoguerra. Parleremo di questo tema con il Prof Nima Baheli esperto di geopolitica iraniana, Orietta Moscatelli voce storica di Limes per quanto riguarda la Russia ed Aurelio Insisa, esperto di relazioni internazionali per il centro Asia. Nel pomeriggio con l’economista Sergio Papa, Alessio Longo di Punto Cina e Francesco Collini di “Der Spiegel” è previsto un approfondimento su uno dei temi più scottanti del momento ovvero la rivoluzione dettata dall’auto elettrica ed il cambio di passo che sta comportando per le politiche economiche in occidente con un pericoloso riaffacciarsi del protezionismo che non vedevamo dagli anni ’80. Il secondo giorno parleremo della Cina muovendosi attorno ai suoi confini geografici e alle sue nuove ambizioni di posizionamento. Due panel al mattino che avranno come protagonisti Gabriele Battaglia, autore del popolare podcast Il cielo sopra Pechino, e Andrea Cavazzuti, fotografo e regista che vive in Cina dal 1981 e profondo conoscitore del paese e delle sue trasformazioni; a seguire Lorenzo Lamperti in collegamento da Taipei e Ilaria Maria Sala da Hong Kong e Cecilia Attanasio Ghezzi dialogheranno con Gabriele Barbati, giornalista della redazione esteri del TgLa7. Nel pomeriggio del 4 spazio alla letteratura : si parlerà di noir con Andrea Cotti, sceneggiatore televisivo e creatore del personaggio del detective luca Wu “il cinese” e L’impero di Mezzo” editi da Nero Rizzoli In collegamento streaming lo Scrittore Chen He autore di “A modo Nostro” edito da Sellerio Editore e Stefania Stafutti docente di lingue e letteratura cinese presso Università di Torino. Sabato 5 ottobre, ultimo giorno del Festival, sarà dedicato al tema dell’insegnamento e alla didattica del cinese a cura dell’ A.N.I.C (Associazione Nazionale insegnanti di cinese) il cui direttivo presenterà un lezione aperta sulla mediazione culturale e sulle sfide dell’insegnamento nella classe di sino discendenti, un tema molto importante per la nostra città. Nel pomeriggio laboratori aperti per famiglie e bambini e, a seguire, un incontro dal titolo Business con la Cina: innovazione, finanza e digitale a cura di Associna, mediato dalla sinologa del Polo Universitario di Prato Ilaria Mundula..Gran finale alle ore 21.00 a Prismalab, con il concerto rock della band Sino Heart il cui chitarrista e cantante Zhong Yuxin arriva appositamente da Pechino dopo un lungo tour di successo in Giappone e Corea. Il Festival ospiterà 3 attività collaterali a cura di Associazione territoriali, alla scoperta del cibo cinese con un food tour organizzato da Sarah Manganotti e una “colazione con bacchette” prevista per il 5 ottobre insieme alla mediatrice culturale Jada Bai. Infine, un tour nella Prato meno convenzionale: un vero e proprio viaggio nella street art a cura dell’associazione TheLand Ladies (professionista della storia dell’arte a servizio della riscoperta della città di Prato) a cura di Silvia Iovino.