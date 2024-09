Prato, sabato l’ultimo appuntamento con “Mazzini Street Day”

Prato, 25 settembre 2024 - Shopping serale con i negozi aperti fino a mezzanotte, musica live, animazione per bambini, degustazioni e mostre: sono alcuni tra gli ingredienti che andranno a comporre l’ultimo appuntamento stagionale con "Mazzini Street Day", in programma per sabato 28 settembre. Per l’occasione la strada sarà chiusa al traffico dalle 16 fino alla mezzanotte, per lasciare spazio a quello che, a tutti gli effetti, si proporrà come un Fest Village. Lungo la via, a partire dal pomeriggio, ecco quindi band musicali dal vivo, sport da praticare on the street, animazione per bambini, una mostra fotografica, laboratori per grandi e piccoli, pittura e arte diffusa, merende, aperitivi, cene e degustazioni di vini speciali. A tutto questo si aggiungeranno esibizioni ad opera di squadre e società di pattinaggio, spettacoli di danza, teatro, performance di attrici e pittrici, sfilate d'arte, intrattenimento e magia, libri e letture con artisti, performance con fuoco e luci al calar della sera e la finale del Beer Marathon 2024. L’appuntamento è organizzato dai commercianti della strada, con il patrocinio del Comune di Prato, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti.