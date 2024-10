Prato, le celebrazioni per Ognissanti e la festa dei defunti

Prato, 30 ottobre 2024 - Il mese di novembre si apre con la festa di tutti i Santi, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei fedeli defunti. Come ogni anno, in tutte le chiese si celebra l’Ottavario dei morti. Questo il calendario delle celebrazioni del vescovo Giovanni Nerbini presso il cimitero di Chiesanuova e quello della Misericordia, nonché gli orari della cattedrale. Il Vescovo presiederà il primo novembre la messa delle 15,30 presso l’oratorio del cimitero della Misericordia in via Galcianese, a cui seguirà la benedizione delle tombe, mentre sabato 2 novembre, sempre alle 15,30, sarà invece al cimitero di Chiesanuova per la celebrazione eucaristica e la benedizione. Oltre a queste, diverse sono le celebrazioni che si susseguono dal 31 ottobre al 9 novembre: nella cappella di San Michele Arcangelo nel cimitero di Chiesanuova si recita il rosario alle 15 e si celebra la messa alle 15,30 ogni giorno dal primo all’8 novembre. L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha organizzato il calendario delle celebrazioni all’oratorio di San Michele e all’oratorio del cimitero. In via Convenevole, presso l’oratorio di San Michele, è prevista per venerdì primo novembre alle ore 14,30 la liturgia dei vespri, al termine della quale la brigata dei fratelli e delle sorelle raggiungerà il cimitero, mentre sabato 2 novembre alle ore 17 si celebra la messa in suffragio di capiguardia, fratelli e sorelle della Misericordia deceduti nell’anno. All’oratorio del cimitero della Misericordia, oltre alle consuete messe del primo novembre alle 8,30, alle 10 e alla celebrazione delle 15,30 officiata da mons. Nerbini, la commemorazione dei defunti, sabato 2 novembre, è prevista alla messa delle 8,30; mentre sabato 9 novembre, alle 9, la messa sarà celebrata all’altare della cripta per le vittime di tutte le guerre. Presso i locali della sede operativa della Misericordia, in via Galcianese, il primo novembre verrà distribuito il pane benedetto dalle ore 9 alle 12,30. In cattedrale, venerdì primo novembre si celebrano le messe secondo l’orario festivo (9 - 10,30 - 12 e 19), mentre il 31 ottobre la prefestiva è alle 18. Sabato 2 novembre alle 9,30 mons. Nerbini celebra la messa capitolare, al termine della quale benedirà le tombe dei canonici nella cripta delle Volte (messa prefestiva alle 18). Lunedì 4 novembre, alle 9,30, in occasione della festa dell’Unità nazionale, il vicario generale monsignor Daniele Scaccini celebra la messa per le Forze Armate, le autorità cittadine e le associazioni d’arma. Maurizio Costanzo