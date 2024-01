Prato, incontri a Prisma sulle tecnologie abilitanti per il tessile e made in Italy

Prato, 15 gennaio 2024 - Riparte con quattro incontri aperti al pubblico, da seguire in presenza oppure da remoto, l’attività 2024 di Prisma nella propria sede di via Galcianese 34 dedicata alla formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie abilitanti e sulla loro utilità per il tessile e made in Italy. Si parte mercoledì 17 gennaio, dalle 11:30 alle 13, con l’incontro a cura di CNR INO sulla crittografia e i computer quantistici, dal titolo “Crittografia e computer quantistici: le nuove frontiere del calcolo e dell'informazione”, con relatori Alessandro Zavatta e Giacomo Cappellini. Si prosegue venerdì 19 gennaio, dalle 13 alle 14:30, con “Il PNRR e le telecomunicazioni per l’industria del futuro”, con relatori Stefano Caputo e Lorenzo Mucchi, a cura del PIN. Terzo appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale lunedì 22 gennaio, dalle 17:30 alle 19, con “L’AI per il Made in Italy”, relatori Maurizio Poggiali e Andrea Perali, a cura di Next Technology Tecnotessile. Si chiude martedì 30 gennaio, dalle 11 alle 13, con “Un ecosistema per la green fashion”, relatori Maurizio Lombardi, Filippo Zatti e M. Tortora, a cura del PIN e di Blockchain Italia S.R.L Le attività di informazione e formazione della CTE PRISMA hanno lo scopo di disseminare e promuovere la conoscenza dei processi di digitalizzazione connessi alle tecnologie 5G, la conoscenza delle tecnologie emergenti e delle loro applicazioni in ambito industriale, oltre che alla conoscenza di nuovi modelli di business resi possibili dalla combinazione di queste soluzioni. Il programma dei seminari prevede di trattare alcuni temi: la trasformazione digitale dell’intero ciclo produttivo, le tecnologie emergenti al servizio dell’impresa, il 5G per l’industria: scenari e servizi, le nuove leadership. Info e iscrizioni al seguente link: https://www.prismaprato.it/it/seminari-formativi/pagina1812.html.