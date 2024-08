Prato, il concerto di Giulia Mazzoni rinviato. Per i The Kolors più posti

Prato, 20 agosto 2024 - È con grande rammarico che l'organizzazione del Festival Settembre Prato è Spettacolo comunica che a causa di irrisolvibili complicazioni tecniche, il concerto di Giulia Mazzoni previsto domenica 1 settembre in Piazza Duomo a Prato sarà spostato di data e di luogo. Per ragioni indipendenti dal Festival e dall’artista l’evento si svolgerà al Teatro Politeama Pratese il 4 dicembre prossimo. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro il 10 settembre sul sito Ticketone.it.

Per il concerto dei The Kolors di lunedì 2 settembre in Piazza Duomo, a seguito delle numerose richieste pervenute e dell'esaurimento del settore di tribuna, sono stati aggiunti nuovi posti a sedere che sono già disponibili per l'acquisto su ticketone.it

Per tutti gli altri concerti in programma proseguono le prevendite (anche se alcuni settori risultano già esauriti): CCCP - Fedeli alla linea (27 agosto), Panariello vs Masini (31 agosto), Alborosie + Africa Unite (3 settembre), Francesco De Gregori (4 Settembre), Perturbazione + Nada (11 Settembre), Roberto Vecchioni (12 Settembre), questi ultimi due alla Villa Guicciardini.