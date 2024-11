Prato, concerto della Camerata Strumentale diretta da Diego Dini Ciacci

Prato, 26 novembre 2024 - Il programma di giovedì 28 novembre alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese è affidato a uno specialista come Diego Dini Ciacci, oboista e direttore d’orchestra, è concepito come una vera e propria vetrina per i fiati della Camerata. Allinea tre capolavori del repertorio, partendo dalla misteriosa Serenata in do minore di Mozart, composta a Vienna nel luglio del 1782, velata di inquietudini e di una severità totalmente estranea alle consuetudini della musica d’intrattenimento tanto praticata da Mozart a Salisburgo. La Piccola Sinfonia per strumenti a fiato di Gounod è un lavoro composto nel 1885 che segue i modelli mozartiani e brilla di una grazia melodica felice. Il concerto si chiude con la Serenata op. 44 di Antonin Dvorak, composta nel 1878, una delle sue partiture più ispirate e delicate, dove il modello mozartiano è filtrato attraverso la lezione di Brahms e si nutre di affascinanti suggestioni melodiche boeme. Un programma estremamente godibile che sarà possibile approfondire come al solito con l'appuntamento di guida all'ascolto tenuto dal Maestro Alberto Batisti alle ore 18.45 nel ridotto del Teatro Politeama ( l'ingresso al Club delle 18.45 è libero) . Maurizio Costanzo