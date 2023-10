Prato, al via Sentiero Film Lab Extended, laboratorio di sviluppo e scrittura di corti

Prato, 7 ottobre - Si terrà dal 9 al 15 ottobre la seconda edizione di Sentiero Film Lab, laboratorio di sviluppo e scrittura di cortometraggi che vedrà impegnati 14 autori e autrici in una residenza artistica sulle bellissime colline di Firenze durante la quale verranno seguiti da tutor professionisti nello sviluppo del loro progetto. Domenica 15 ottobre verrà svelato il progetto vincitore presso le Manifatture Digitali Cinema Prato (via Santa Caterina, 11 a Prato, a ingresso libero). Il workshop intensivo si terrà presso la magnifica “Villa Grassina” nelle suggestive colline di Pelago, durante il quale i registi e le registe selezionate saranno guidati e coordinati dal team di Sentiero Film Factory con i docenti: Maurizio Amendola di Scuola Holden; Giuseppe Isoni, regista e sceneggiatore; Gloria Puppi di Read My Script; Andrea Rapallini, Matteo Laguni e Pierfrancesco Bigazzi, produttori presso Materiali Sonori Cinema. Il laboratorio si concluderà con un pitch di fronte a una platea di produttori e professionisti del settore, che si terrà presso le Manifatture Digitali Cinema Prato (in via Santa Caterina, 11 a Prato) il 15 ottobre con partenza alle ore 15 in un vero Open Day della struttura grazie alla collaborazione con Toscana Film Commission. Dopo il pitch verrà decretato vincitore il progetto che verrà ritenuto maggiormente pronto alla produzione. Il premio consiste nella realizzazione del cortometraggio ad opera delle produzioni Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Cinema e alla distribuzione da parte di Flash Future. I progetti selezionati sono i seguenti: ”Nife” di Riccardo Maione; “Guerrilla” di Sara Tamburelli; “Balene” di Camilla Maino; “Fiore mio” di Federica Zerbo; ”Non sono Un pesce” di Matteo Tarditi; “Catene” di Lorenzo Gonnelli; “Un dì felice” di Riccardo Cavosi; “Joy's measurements” di Marta Capossela; “La culla” di Angelo Giordano; “89” di Sara Villani; “Meteora” di Michele Bucci; “Il suono dei miei sogni” di Salvatore Iodice; “La raccolta” di Ginevra Bruscino e Lorenzo Fontana. Giunto alla seconda edizione, Sentiero Film Lab, torna in una nuova versione estesa per aiutare autori e autrici che vogliano consolidare le proprie competenze nello sviluppo di un progetto audiovisivo. I progetti presi in considerazione sono cortometraggi di finzione o documentari che si presentino con un soggetto o una sceneggiatura già redatta, ma ancora da girare. Sentiero Film sostiene dalla sua nascita i territori in cui promuove il proprio lavoro partendo da Firenze, passando dalla Toscana e ramificandosi in tutte le province italiane con una fitta rete di collaborazioni. Per questo motivo a ogni Call sono riservati dei posti ad autori e autrici provenienti dalla Toscana. In questa edizione due borse di studio sono state riservate e assegnate durante la quarta edizione del Calabria Movie Film Festival e durante lo Script Game dei Writing Monkeys. La prima edizione, conclusasi nel dicembre del 2021, aveva visto come vincitore il progetto “Guardiano del faro” di Lorenzo Ferrò, cortometraggio che, dopo la première a Los Angeles, si trova attualmente in distribuzione e che sta raccogliendo importanti selezioni in numerosi festival internazionali. Maurizio Costanzo