“Settembre” e Palla Grossa, tutti gli appuntamenti

Prato, 1 agosto 2023- Dal 6 al 17 settembre in piazza del Mercato Nuovo torna l’appuntamento con la Palla Grossa e col Settembre a Prato. Dodici giorni nel corso dei quali si alterneranno concerti gratuiti, spettacoli comici, esibizioni artistiche e le tradizionali sfide all’ultima posta dell’antico gioco della tradizione pratese. Spettacoli che ogni sera saranno accompagnati da stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato e giochi per bambini. A organizzare la rassegna per il secondo anno consecutivo è Music Staff, l’impresa di Monsummano Terme che ha vinto il bando biennale promosso dal Comune di Prato.

Le semifinali della Palla Grossa sono in programma sabato 9 e domenica 10 settembre alle 21. I primi quartieri a scendere nell’arena di piazza del Mercato Nuovo saranno gli Azzurri di Santa Maria e i Gialli di Santo Stefano, nella riedizione della semifinale dell’anno scorso. Il giorno dopo sarà la volta dei campioni in carica dei Rossi di Santa Trinita che sfideranno i rivali dei Verdi di San Marco. Le squadre vincenti delle semifinali si daranno poi appuntamento sabato 16 settembre sempre alle 21 con la finalissima. Da ricordare che ogni match sarà anticipato da una sfilata dei gruppi storici, un’iniziativa di rievocazione della tradizione pratese legata alla Palla Grossa e quest'anno durante le partite si terrà in contemporanea una gara tra le tessitrici. I biglietti sono già in vendita al prezzo di 15 euro. Possono essere acquistati all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, alla tabaccheria del Parco Prato, al Bar Stadio di via Firenze, oppure on line. Il portale dedicato alla Palla Grossa quest’anno è quello di CiaoTickets.

Come detto, a fianco della Palla Grossa ci saranno numerose iniziative collaterali che danno vita al Settembre a Prato. La serata inaugurale è in programma mercoledì 6 settembre col ritorno in città di Jerry Calà. I concerti sono tutti gratuiti, con inizio alle ore 21.30.

Il cartellone nella sua interezza verrà svelato nelle prossime settimane da Music Staff, ma intanto sono già state annunciate altre quattro serate oltre a quella con Jerry Calà. L’8 settembre, in occasione della festa di Prato, in piazza del Mercato Nuovo ci sarà spazio per ‘Balliamo in Piazza’ a cura di Latin Florence, cioè le esibizioni delle scuole di ballo di latino-americano di Prato e dell’area metropolitana che si muoveranno sui ritmi caraibici. Domenica 10 settembre l’entusiasmo e l’energia dell’Aperitivo in Famiglia si sposteranno dal Cdd a piazza del Mercato Nuovo, per una delle serate più in voga fra i pratesi.

La settimana successiva, sabato 16 settembre, giungerà uno dei momenti più attesi, quello del concerto di Cristina D’Avena e dei Banana Split. Un’esibizione che fa il bis con quella del 2022, che fece registrare ampie presenze di pubblico. La serata conclusiva domenica 17 settembre, vedrà invece lo show degli Orfani dello Zero6, anche questa una iniziativa tutta made in Prato.

“Dopo un’edizione molto partecipata come quella dell’anno scorso, che ha sancito il rilancio definitivo di Palla Grossa e Settembre a Prato, per l’edizione 2023 abbiamo deciso di allestire un cartellone ancor più interessante per i pratesi – dice Grossi -. Vogliamo portare ancora più entusiasmo in piazza del Mercato Nuovo, abbiamo rilanciato sugli artisti con concerti sempre più di qualità e vogliamo trasformare questa kermesse in una rassegna di respiro nazionale”.

“Anche se la nostra speranza resta quella di potere giocare all’interno delle mura cittadine – conclude Gabriele Villoresi, presidente del comitato Palla Grossa -, i ragazzi sono pronti, si sono allenati molto quest’anno anche con altre realtà fuori regione e siamo contenti di poter anche quest'anno tornare nell'arena di piazza del Mercato nuovo”.

"Abbiamo dato continuità al percorso intrapreso - ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport Simone Faggi. Ringrazio Gabriele Villoresi per questi 10 anni di collaborazione e con lui i colori e i presidenti che aldilà delle difficoltà e differenti vedute su alcuni aspetti hanno sempre mantenuto un dialogo aperto e collaborativo con l’Amministrazione.”

A concludere la conferenza stampa è stato il sindaco Matteo Biffoni: "C’è una cosa a cui credo si possa dare definitivamente una sorta di certificazione: la volontà di questa Amministrazione è stata quella di rendere la Palla Grossa un evento della città non reversibile.”