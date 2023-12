Padri di biciclette in scena al Magnolfi

Prato, 16 dicembre 2023 – La magia dell'accompagnamento musicale del flauto di Carlotta Vettori e la voce narrante di Alessia Bresci, nel chiaroscuro del Teatro Magnofi a Prato, proiettano dentro l'anima dello scrittore Paolo Raugei che vive in prima persona le angosce professionali per la salute dei giovani ciclisti al giro d'Italia in un crescendo emotivo che nasce dall'incontro col gregario di Bartali che riprende momentaneo vigore nel sentire rievocare le antiche glorie.

Insieme ad altre narrazioni lo spettacolo ha regalato, per quasi due ore, un bellissimo spettacolo a un pubblico che ha riempito ogni possibile spazio del Teatro Magnolfi di Prato. Si replica domenica 17 dicembre alle 17. Un appuntamento assolutamente da non perdere.