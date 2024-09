Nada e Perturbazione in concerto per Fabrizio De Andrè

Prato, 6 settembre 2024 – Un omaggio in musica a Fabrizio De Andrè e all’album ‘La Buona Novella’ andrà in scena l’11 settembre. L’appuntamento è alle ore 21.30 a Villa Guicciardini in via Nuova per Migliana, Cantagallo, in provincia di Prato. Protagonisti sul palcoscenico saranno I Perturbazione, special guest Nada. Protagonisti sul palcoscenico Tommaso Cerasuolo voce, Cristiano Lo Mele chitarre e cori, Alex Baracco basso e cori, Rossano Antonio Lo Mele alla batteria. Ospite speciale del progetto la voce graffiante di Nada. I Perturbazione pubblicano per Warner Music Italy nel 2024, in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, la loro rilettura live de La Buona Novella. Alla pubblicazione segue un tour della storica band pop rock torinese: in cui viene reinterpretato integralmente il concept album di De André. Un omaggio all'eredità musicale di uno dei più importanti artisti italiani di tutti i tempi, accompagnati da un'ospite d'eccezione, Nada. La decisione del gruppo di incorporare le canzoni dentro il suo stile unico e inconfondibile aggiunge una dimensione nuova al lavoro originale, senza però sacrificare il messaggio e la profondità delle composizioni di De André, che possono essere apprezzate sia dagli estimatori del cantautore genovese sia dai chi segue e apprezza i Perturbazione. La buona novella, quarto album di De André del 1970 ispirato ai Vangeli apocrifi, è considerato il suo concept album più riuscito, caratterizzato da un grande impatto e spessore musicale grazie alle influenze folk e alle orchestrazioni di Gian Piero Reverberi. Si tratta di un'opera rivoluzionaria, che incarna la visione anarchica, laica e terrena di De André sul mondo, e l'artista stesso l'ha definito il suo lavoro migliore: paragonando Gesù, il protagonista dell'album, al più grande rivoluzionario della storia. Nel rispetto del progetto iniziale, ma riarrangiando il disco e le singole canzoni per la messa in scena live, i Perturbazione creano così un concerto dove l’intensità delle parole di Faber e il suono del quartetto piemontese donano una nuova luce all’intera opera. Si uniscono così metaforicamente le voci di un artista immortale e di una band, ormai classica anche se di epoca moderna, della scena nazionale. Evento conclusivo del Fest settembre, che inizierà il 7 e 8 settembre al Borgo, l’11 settembre alle ore 21 i Perturbazione presenteranno “La buona novella” di Fabrizio De Andrè, special guest Nada, a sostegno del progetto del Borgo Tutto è Vita. L’omaggio della band piemontese entra con molto rispetto e in punta di piedi nelle canzoni del capolavoro di De André, cercando di dare la propria versione con estrema umiltà. Il concerto, organizzato insieme a Settembre Prato è Spettacolo. Per chi vuole, su prenotazione sarà possibile gustare prima del concerto, alle ore 20, un buffet vegetariano negli annessi immersi nel verde del parco della Villa Guicciardini. Maurizio Costanzo