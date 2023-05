Mostro di Firenze, il podcast arriva a teatro

Prato, 6 maggio 2023 – Il podcast sul Mostro di Firenze lascia l’etere per approdare sul palcoscenico: dopo il successo del podcast ascoltabile su Spotify e sulle principali piattaforme streaming sulla storia dei delitti del Mostro di Firenze, CasoZero Media porta a teatro "Nessuno, Il Mostro di Firenze, Live Podcast ". Il drammaturgo Eugenio Nocciolini e il criminologo Edoardo Orlandi trasporteranno gli spettatori negli anni bui dei delitti del Mostro, accompagnati dalle musiche e dal sound design di Andrea Casagni e dai video di Guido Zipoli.

L’appuntamento è per le 21,15 di venerdì 12 maggio al Garibaldi nell’omonima via del centro di Prato. Prima dello spettacolo, alle 18,15 e con ingresso gratuito, verrà presentato il libro "Il Mostro Nero" del giornalista de La Nazione Stefano Brogioni. La presentazione sarà occasione per discutere anche sulla vicenda giudiziaria e per conoscere gli ultimi sviluppi di questa. L'incontro sarà presentato e moderato dal giornalista Giacomo Cocchi.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma ticketone e si raccomanda la prevendita.

Per info: [email protected] tel. 0574/1858152