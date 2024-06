Prato, a Palazzo Banci Buonamici un’esposizione dedicata a Pinocchio

Prato, 18 giugno 2024 - Dopo il grande successo riscontrato in Sardegna, la mostra dedicata al burattino più famoso del mondo arriva a Prato. Dal 21 giugno al 7 luglio la Sala Biagi di Palazzo Banci Buonamici ospiterà un’importante esposizione che includerà le mostre “Sulle note di Pinocchio”, con 42 dipinti di artisti provenienti da tutta Italia e “Pinocchio all’opera”, 21 sculture in legno realizzate dall’artista Mauro Lampo. A queste si affiancheranno altre mostre personali tutte dedicate alla figura toscana più amata e conosciuta da adulti e bambini, oltre all’esposizione del costume di Pinocchio indossato da Roberto Benigni nell’omonimo film e messo a disposizione dal Museo del Tessuto di Prato. La mostra è stata scelta come parte del tema “Pinocchio”, filo conduttore della 17° edizione della Borsa Culturale, organizzata dall’Istituto Culturale Tedesco di Prato SI-PO, insieme alla VDIG (Federazione delle Associazioni Italo-Tedesche in Germania), che per la prima volta si svolgerà a Prato. La mostra “Sulle note di Pinocchio”, organizzata dalla Fondazione Collodi e dal coordinatore per le mostre d’arte Emiliano Landi, in collaborazione con l’autrice Katia Nocentini, ha l’obiettivo di riunire artisti di ogni genere, offrendo loro un palcoscenico sul quale mettere in scena tutta la magia della storia del burattino. I 42 dipinti andranno a formare un’unità coesa che permetterà di ammirare la storia di Pinocchio da una nuova prospettiva. Oltre al famoso burattino, i quadri si concentreranno anche sugli altri personaggi della storia, dando vita ad una mostra vivace e dinamica. L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 21 giugno alle 17, e sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 19. L'Associazione Culturale SI-PO di Prato è stata fondata nel 2009 da un gruppo di insegnanti e di persone con ampi interessi culturali, con l’obiettivo di promuovere attività culturali ed interculturali.