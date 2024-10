Dolce Vernio, duemila visitatori per la mostra mercato

Vernio (Prato), 14 ottobre 2024 – Miele e dolcezze frutto dell’operosità delle api, ma anche tanti prodotti del territorio: dai salumi ai biscotti, ai formaggi, al pane e alla creatività degli artigiani. Una grande festa quella di domenica 13 ottobre al Meucci di Mercatale con Dolce Vernio, la manifestazione promossa dal Comune e da Arpat (associazione produttori apistici della Toscana), che ha avuto ben 2.000 visitatori. Presi d’assalto anche i laboratori sul mondo delle api dedicati a bambini e ragazzi, che hanno registrato 150 partecipanti. “Dolce Vernio è un abbraccio che lega tutta la comunità, mettendo insieme produzioni d’eccellenza, come quella degli apicoltori della Val di Bisenzio, e appuntamenti per tutto l’autunno – sottolinea la sindaca di Vernio Maria Lucarini – La mostra mercato quest’anno ha fatto davvero il pieno, ma adesso ci aspettano trekking, degustazioni, visite guidate, passeggiate nella storia e invitiamo tutti a seguire il programma e partecipare”.

“Quest’anno non possiamo parlare di annata eccezionale, ma l’estate per fortuna, a differenza della primavera, è stata molto positiva. Abbiamo dovuto portare un po’ a spasso le nostre api per ottenere più varietà – aggiunge il presidente di Arpat di Prato Paolo Betti – Quella di Dolce Vernio è una magnifica vetrina che per fortuna domenica è stata molto frequentata”. Gli espositori hanno infatti portato sui banchi, oltre alle varietà consuete come il castagno e il millefiori, anche produzioni come il miele di macchia e quello di erica. Molto apprezzati i laboratori per i bambini e le famiglie, le magliette, i fiori e le api da colorare a cura dell'Associazione Aiuti dalla Vallata e la caccia al tesoro tra Montepiano e Mercatale, in collaborazione con la Proloco di Montepiano. La stessa Proloco ha organizzato anche la sagra della castagna al Poggetto di Montepiano con giochi per grandi e piccini all’insegna del miele e delle api. Lunghissimo il cartellone che da qui a dicembre raccoglie incontri ed eventi. E si comincia subito, sabato prossimo, 19 ottobre alle 15, con “Voci di donne, voci di fabbrica”, visita guidata all'ex tappetificio Peyron con testimonianze, foto e oggetti delle storiche operaie fabbrichine, a cura di Luisa Ciardi della Fondazione CDSE (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it). Sempre sabato 19 ottobre, ma alle 16.30 al Meucci, presentazione del libro “Imprese e imprenditori nel distretto pratese. Una storia dell'industria tessile dalla sua nascita fino ai giorni nostri” di Giuseppe Guanci, a cura della casa editrice Genius Loci. E poi dolci assaggi a cura dell'Azienda Apisticamente con presentazione in anteprima del nuovo prodotto “Mellito – il toccasana”.