Ciclismo: è d'argento la prima medaglia nel 2023 per la pratese Vittoria Guazzini

Il quartetto italiano con la maglia iridata

Grenchen (Svizzera), 11 febbraio 2023 - La prima medaglia della stagione 2023 su pista per la campionessa pratese Vittoria Guazzini è d’argento.

L’atleta di Poggio a Caiano, 22 anni compiuti lo scorso 26 dicembre, l’ha conquistata assieme alle compagne del titolo mondiale, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Martina Alzini, Letizia Paternoster, nel Campionato Europeo dell’inseguimento a squadre sul Velodromo di Grenchen in Svizzera.

Nulla ha potuto il trenino iridato delle italiane contro la Gran Bretagna che per l’ottava volta ha conquistato il titolo Europeo della specialità, trascinata dalla solita strepitosa Katie Archibald.

Nel primo turno dell’inseguimento quando nel quartetto italiano era presente Letizia Paternoster al posto della Alzini, le azzurre con il tempo di 4’13”191 avevano superato la Francia, conquistando così il diritto a battersi per la finale con le britanniche che avevano eliminato la Germania.

Nella finalissima con la Alzini che aveva preso il posto della Paternoster, e che si è staccata come previsto ai 2500 metri dopo un’ultima trenata, il quartetto italiano in maglia iridata è partito forte secondo la tattica scelta dal commissario tecnico Marco Villa, per tenere sotto pressione le britanniche, nella speranza che la terza frazionista del loro quartetto saltasse.

Il piano è riuscito solo in parte, perché quando questo è accaduto con le inglesi in rimonta, le azzurre a loro volta sono entrate in difficoltà e quindi non ne hanno approfittato.

Così è stata di color argento la medaglia per il quartetto Campione del Mondo dell’inseguimento a squadre con un tempo finale di 4’16”018 superiore di un paio di secondi a quello della Gran Bretagna. Vittoria Guazzini così come le compagne di squadra, si è rammaricata per l’occasione persa, ed è la quarta volta consecutiva agli Europei che l’Italia ottiene il secondo posto.

“Peccato, ci prendiamo in questi europei l’argento ed i punti ai fini del ranking. Eravamo convinte di riuscire a superare la Gran Bretagna ma non siamo state brave a sfruttare l’occasione. Bisogna accettare anche le sconfitte e guardiamo avanti”.

Oggi sabato 11 febbraio Vittoria Guazzini sarà impegnata nell’inseguimento individuale.

Antonio Mannori