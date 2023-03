Preziosa vittoria del Tuttocuoio

CUOIOPELLI

2

CASTELFIORENTINO

3

CUOIOPELLI: Pulidori, Berti, Guerrucci (80’ Goretti), Lucaccini, Negro, Viligiardi (87’ Cavallini), Passerotti, Borselli (80’ Mariani), Andolfi, Tapparello, Bracci (76’ Benericetti); a disposizione Rossi, Rudi, Bagnoli, Friuli, Baroncini. Allenatore Davide Marselli.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Mancini, Nidiaci, Marinari, Castellacci (46’ Mhilli), Campatelli, Duranti (46’ Pieracci), Ficarra, Ferretti, Rosi, Iaquinandi; a disposizione Lisi, Maltinti, Nuti, Castaldi, Ballerini, Reale, Bruni. Allenatore Enrico Cristiani.

Arbitro: Argenti di Grosseto (assistenti Gallà di Pistoia e Luti di Livorno).

Marcatori: 36’ Andolfi, 44’ (rig) Tapparello, 53’ (rig) e 92’ Ferretti, 75’ Rosi.

Note: al 40’ espulso Falivena, viceallenatore della Cuoiopelli, per proteste; ammoniti Negro, Pieracci e Mancini.

SAN DONATO (San Miniato) – Alla Cuoiopelli non bastano il ventesimo gol di Tapparello (ora capocannoniere solitario del girone A di Eccellenza), il decimo centro di Andolfi e l’aver chiuso il primo tempo sul due a zero. Nella ripresa la squadra di Marselli è come se fosse uscita dal campo, o, se preferite, come se fosse rimasta negli spogliatoi forse sicura di aver già in tasca i tre punti. Il Castelfiorentino c’ha creduto e dopo aver accorciato con Ferretti su rigore (mani in area), ha pareggiato con Rosi che poco prima aveva sfiorato la rete con una bella mezza rovesciata dal limite e in pieno recupero, al minuto novantadue, ha messo il sigillo sui tre punti con Ferretti che ha girato di sinistro al volo un cross di Iaquinandi. Enrico Cristiani di Staffoli ha sgambettato la Cuoio che resta terza e non approfitta delle sconfitte di Cenaia e Fratres per avvicinarle. A quattro giornate dalla fine è chiaro quale è stato l’handicap maggiore dei conciari: la fase difensiva, con 32 gol subiti, è la peggiore delle prime sei, mentre l’attacco (48) è il migliore del campionato.