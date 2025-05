Melissa Tesi incontra le giovani pallavoliste di La Perla Montecalvoli

Un pomeriggio particolare per le giovanissime pallavoliste della polisportiva La Perla di Montecalvoli che hanno incontrato, sul parquet del palazzetto di Ponticelli di Santa Maria a Monte, la pallavolista della Fgl Zuma Melissa Tesi. Un incontro a "tutto volley", si può dire, ma anche di confronto e scambio di idee tra chi la pallavolo la gioca già ai massimi livelli e chi sogna a quei livelli di arrivarci. Tesi, prima di approdare alla serie A2 con la Fgl Zuma, ha vinto il campionato provinciale Fipav under 14, ha giocato in serie D con la maglia del Ponsacco e vinto il campionato nazionale Uisp under 15 con il Montopoli. Dopo l’anno in serie B con la Fgl Zuma Castelfranco, Tesi quest’anno ha disputato per la prima volta la serie A2. "E’ stato un bellissimo incontro quello svoltosi alla palestra comunale Novelli di Ponticelli – racconta il presidente della polisportiva La Perla Simone Pistolesi – Tutto organizzato dalla nostra allenatrice Michela Bello, che ringraziamo. Bello ha allenato per anni Melissa Tesi e l’ha vista crescere in un’altra società sportiva. Melissa ci ha fatto una gradita visita incontrando le atlete di alcune categorie del volley dialogando e anche palleggiando con loro alla presenza dell’assessore allo sport Romano Nieri. Auguriamo a Melissa successi e una buona vita". La Perla volley annovera squadre under 12, under 13, under 14, under 15 Uisp e under 16 Terza Divisione e Prima Divisione con oltre 100 atlete.