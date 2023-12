Eccellenza, tredicesima giornata. La Cuoiopelli a Massa orfana di Colombini

Nell’anticipo di oggi della tredicesima giornata del girone A di Eccellenza (dodicesima sul campo perché la nona, rinviata il 5 novembre a causa dell’alluvione, verrà recuperata il 23 dicembre), Nicola Sena cerca il tris con il suo Tuttocuoio al Leporaia contro il Montespertoli. Sena è stato chiamato a guidare il Tuttocuoio dalla presidentessa Paola Coia dopo la sconfitta dei neroverdi a Santa Croce contro la capolista Cuoiopelli. In due partite la compagine di Ponte a Egola ha ribaltato i pronostici, vincendo in casa contro la Massese e domenica scorsa in trasferta a Perignano, ed è diventata la principale inseguitrice della Cuoio. Nicola Sena, dopo la vittoria di Perignano, ha parlato di "messaggio di forza dato al campionato". Intanto oggi (inizio alle 14,30) c’è un Montespertoli non facile.

A Santa Croce, in vista della trasferta di domani a Massa, Roberto Falivena sta studiando il nuovo assetto difensivo per sostituire il capitano Francesco Colombini che ha subito un brutto infortunio domenica scorsa contro il Castelfiorentino. Colombini è stato operato ieri mattina per la ricomposizione della frattura dell’olecrano (osso del gomito) del braccio destro. I tempi di recupero previsti sono di oltre un mese. Se tutto andrà bene, quindi, il forte capitano biancorosso dovrebbe rientrare a gennaio dopo la sosta. Ancora incerta la presenza di Cavallini. E’ probabile che in difesa Falivena impieghi Lici centrale insieme a Lucaccini.

A Livorno, contro la Pro Livorno Sorgenti, il Fratres Perignano cerca il riscatto in campionato dopo la sconfitta interna subita domenica scorsa dal Tuttocuoio. In settimana la compagine di Enrico Cristiani ha reagito alla grande surclassando il Valdinievole Montecatini in Coppa Italia e accedendo alla semifinale. A livorno i rossoblu dovranno fare a meno dello squalificato Matteo Bernardini.

La trasferta di Fucecchio è un banco di prova fondamentale per la Geotermica che domenica scorsa ha conquistato i suoi primi tre punti in campionato. La squadra di Niccolai si è sbloccata e punta a uscire indenne dal Filippo Corsini.