Cuoiopelli in difficoltà. Passa il Montecatini: "Ora bisogna reagire"

CUOIOPELLI

2

MONTECATINI VALDINIEVOLE

3

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (46’ Passerotti), Lici, Bianchi (90’ Ponzolini), Colombini, Lucaccini, Benericetti, Costanzo, Fantini (77’ Bagnoli), Viola, Guerrucci (60’ Regoli); a disposizione Brogi, Friuli, Lioci, Sgherri, Razzauti. Allenatore Roberto Falivena.

MONTECATINI VALDINIEVOLE: Gega, Lici, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Toracchi, Rosati (72’ Bibagj Gerti) , Volpi, Ba (51’ Digonzi), Bibaj Gersi (82’ Susini 90’ Giulianelli)), Bacci (86’ Coselli); a disposizione Cortopassi, Fanti, Marseglia, Alessiani. Allenatore Leonardo Tocchini.

Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze (assistenti Rocchi di Pontedera e Particelli di Carrara).

Marcatori: 23’ e 31’ (rig) Rosati, 26’ Fantini, 42’ Costanzo, 80’ Bibaj Gersi.

Note: ammoniti Pulidori, Lici, Viola e Bianchi della Cuoiopelli, Lucchesi del Montecatini Valdicecina.

SANTA CROCE – Brutto scivolone casalingo per la Cuoiopelli che, dopo il pari in rimonta della prima giornata sul campo del River Pieve, perché tre a due al Masini contro il Montecatini Valdinievole che riscatta immediatamente la sconfitta della prima giornata. L’unica nota positiva per la Cuoio è la prestazione con gol dell’attaccante Fantini. Per il resto la squadra di Falivena ha giocato in affanno per quasi tutti i novanta minuti più gli undici di recupero (cinque nel primo e sei nel secondo). Ed è preoccupante che ad andare in difficoltà più degli altri reparti sia stata la difesa. Segno evidente che tutta la squadra non ha giocato con i giusti sincronismi. Centrocampo lento e prevedibile. Dall’altra parte il Montecatini Valdicecina ha giocato un match attento. I biancocelesti di Tocchini hanno saputo infilarsi nelle falle biancorosse e colpire due volte con Rosati (il secondo gol su rigore) e, al minuto numero ottanta, con Bibaj Gersi. Nel finale è stato bravo Gega a negare il pareggio alla Cuoio respingendo un bel colpo di testa di Colombini su calcio d’angolo. Domenica prossima la Cuoiopelli sarà in trasferta sul campo insidioso della Geotermica. In casa biancorossa la parola d’ordine da ieri sera è reagire.