Arno, ghiotta occasione Pontedera, serve il riscatto

Tre squadre in campo domani in Serie B maschile. Si prospetta una trasferta da prendere con le molle per i Lupi ad Orte. I santacrocesi hanno raggiunto il secondo posto, capitalizzando lo stop dell’Arno con la capolista Civita Castellana nel big-match di sabato scorso. Ora i biancorossi, a quota 39, precedono i castelfranchesi di due lunghezze ma ad Orte ci vorrà grande attenzione conto una squadra che, nella prima parte della stagione, riuscì a proporsi con una certa pericolosità, occupando la prima posizione. Ora i laziali sono attestati a metà classifica, in settima posizione con 29 punti all’attivo.

Ad Orte il fischio d’inizio è sfissato per le 18,15. L’attacco della giovane squadra conciaria sarà guidato dall’opposto di colore "Edu" Arguelles, uno dei migliori realizzatori del campionato, sul quale sa di poter contare Vincenzo Mastrangelo, tecnico della prima squadra in A2. Al PalaBagagli di Castelfranco, l’Arno vorrà fare un solo boccone del fanalino di coda Sir Safety Perugia (ore 17,30) ripartendo lancia in resta per riprendersi, quanto prima, il secondo posto. Questo vale oro perché permette la partecipazione ai play-off per la promozione in A3.

Coach Mattioli non sa se potrà contare o meno sullo schiacciatore Nicotra, alle prese con un fastidioso malanno di stagione che gli ha impedito di allenarsi regolarmente in settimana. Per sostituirlo sono pronti Marini e Mannucci. Al Pala Matteoli di Pontedera (ore 18) il Gruppo Lupi cercherà di tornare alla vittoria affrontando una scorbutica Italchimici Foligno. Gli umbri saranno a caccia di punti, ritenuti indispensabili per la salvezza. I pontederesi vogliono tornare alla vittoria dopo le ultime sconfitte.

Marco Lepri