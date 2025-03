Offese social al sindaco Betti. “Violenza verbale e minacce”

Cascina (Pisa), 23 marzo 2025 – “Betti non faccia tanto il gallo, che si fa presto a tirargli il collo. Sindaco Betti, la stiamo aspettando tra tutti i commercianti di Navacchio”. Finirà sul tavolo dell’avvocatura comunale di Cascina e ha già incassato l’indignazione del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e della senatrice Pd Ylenia zambito, il post - decisamente sopra le righe - con cui un commerciante di Navacchio commenta un intervento social del sindaco di Cascina Michelangelo Betti per un cantiere aperto da Acque spa - spiega lo stesso sindaco «per riparare la rete idrica comunale, che sta creando disagi sulla Tosco Romagnola da alcuni giorni e per cui l’interveto è inprogramma martedì (domani, ndr)”.

"Peraltro – spiega Betti – sono stato, ovviamente, a vedere il cantiere e a valutarne l’effetto sulla mobilità, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta di presenza da chi ha scritto il posto o da altri”. Il primo cittadino di Cascina preannuncia querela: “Nei prossimi giorni chiederò all’avvocatura comunale di valutare queste affermazioni – scrive Michelangelo Betti –: sono consapevole che le critiche ci saranno sempre, ma le minacce fisiche sono un’altra cosa e non possono essere accettate”.

Sono profondamente colpito dalle parole offensive e dalle minaccerivolte al sindaco di Cascina – scrive il presidente Antonio Mazzeo, anche lui a mezzo fb– . Dietro ogni figura istituzionale c’è innanzitutto una persona, con una famiglia e una dignità che meritano rispetto e protezione. Nessuna differenza politica potrà mai giustificare violenza verbale e minacce. Tutta la mia solidarietà a Michelangelo". Solidarietà, cui si aggiunge quella della senatrice Zambito. “Io sto cn Michelangelo Betti sindaco di Cascina – scrive – . Le critiche sono sempre ben accette, le minacce mai”.