Manifestazione contro l’inquinamento, tensione fra sinistra e Fratelli d’Italia

Pontedera (Pisa), 4 marzo 2023 – Tensione a Pontedera in occasione della manifestazione indetta per oggi per “dire basta alla Valdera avvelenata”: nel mirino amianto, inceneritori, keu e basi militari. Una manifestazione organizzata da sinistra ma alla quale avrebbero voluto partecipare anche alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, “respinti” dai manifestanti (qualcuno ha provato anche a rompere le bandiere del partito di Giorgia Meloni).