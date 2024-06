Candidato sindaco investito dall’auto di un avversario politico, indagano i carabinieri

Terricciola (Pisa), 8 giugno 2024 – Controverso episodio di fronte a un seggio a Terricciola. Un candidato sindaco è stato investito con l’auto da un candidato di una lista avversaria. Si è trattato di un urto, con il candidato sindaco che ha rimediato una botta al ginocchio. Una vicenda sulla quale indagano i carabinieri.

Matteo Arcenni è stato investito nel pomeriggio di sabato da un’auto condotta da un sostenitore della lista avversaria di sinistra.

Il candidato ha riportato una contusione al ginocchio ed è stato spinto a terra dopo l’urto ma non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

L’automobilista è stato identificato da carabinieri e polizia municipale presenti. I fatti sono avvenuti in prossimità di un seggio elettorale.

“Non so neppure se sporgeremo querela - ha detto Arcenni - perché non intendo trasformare la dialettica politica in scontri personali, esprimo tuttavia biasimo per questo ulteriore episodio che arriva dopo 40 giorni in cui il clima elettorale è stato costantemente avvelenato da polemiche e attacchi personali contro la mia persona anziché caratterizzarlo con il giusto confronto politico tra idee diverse”.

I carabinieri hanno raccolto anche le testimonianze di persone che hanno assistito alla scena. L’automobilista tuttavia avrebbe già riferito ai militari che è stato Arcenni a tentare di ferma l’auto mentre lui, procedendo a bassa velocità, ha tirato dritto urtandolo proprio mentre il politico si incamminava sulla sede stradale.