Ipoteso di fusione dei comuni, Peccioli vota sì e Lajatico dice no. Grande partecipazione

Pisa, 11 dicembre 2023 – “Nel Comune di Lajatico, in cui oltre il 72% degli aventi diritto si è recato alle urne, abbiamo assistito ad una netta vittoria del 'no’ alla fusione. A Peccioli, invece, è andato a votare circa il 44% degli aventi diritto ed ha prevalso il 'sì' alla fusione. In totale 1.154 cittadini hanno votato per il sì, e 1.344 per il no. Emerge una chiara contrarietà alla fusione delle due amministrazioni comunali. Auspichiamo pertanto che si rispetti il voto popolare e non si proceda alla fusione”, dice il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, ricordando di aver “già sollevato la questione in Consiglio regionale e il governatore Giani si era impegnato a rispettare l'esito del referendum”.

Nel dettaglio a Peccioli ha votato il 44% degli aventi diritto: il sì ha ottenuto il 52,7% (907 voti), il no il 47,3% (815 voti).

A Lajatico ha votato il 72,6% con il 68,2% di no (529 voti) e il 31,8% di sì (247 voti).