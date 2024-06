Castelfranco: Fabio Mini con il 42,67% è il nuovo sindaco

Castelfranco, 10 giugno 2024 – Una lotta all’ultimo voto. Ma alla fine il centrosinistra è costretto a passare all’opposizione. Il nuovo sindaco di Castelfranco è Fabio Mini con il 42,67%. Federico Grossi (Castelfranco Unita) è rimasto indietro di 90 voti: 41,09%. La Lista Civica per Castelfranco e il suo candidato sindaco Silvia Valori si è fermata al 16,24%. Ma il dato importante è la bruciante sconfitta di Grossi. «È stato un testa a testa fino alla fine - lo scarto è di soli 90 voti circa - ma siamo orgogliosi del percorso fatto assieme, sempre in mezzo alla persone per fare conoscere il nostro programma, le nostre proposte e i nostri candidati – ha detto Grossi, finito lo spoglio delle schede –. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta. Adesso è tempo di prendere atto del risultato e di riflettere su ciò che avremmo potuto fare meglio, anche se l’impegno è stato massimo. Nella prossima consiliatura saremo fra i banchi dell’opposizione, dai quali dovremo fare sentire comunque la voce di chi ci ha votato e di chi non si rispecchierà nelle decisioni della maggioranza».