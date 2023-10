Brogi alla Camera dei Deputati: ecco l'esperienza di una sindaca under 40

Ponsacco, 26 ottobre 2023 - Ieri, mercoledì 25 ottobre, Francesca Brogi, prima cittadina di Ponsacco ha raccontato la sua esperienza di giovane sindaca in occasione della conferenza stampa di presentazione della ricerca voluta dalla Fondazione delle Acli Achille Grandi e svolta dall’Iref sui sindaci under 40 in Italia che si è svolta alla Camera dei deputati a Roma. La ricerca mette in evidenza come i giovani sindaci siano ancora pochi, circa il 10 per cento del totale, mentre le giovani sindache siano ancora meno, soltanto l’1,5 per cento. «Ad emergere però – racconta Brogi – è un quadro edificante che racconta della passione di tanti giovani, accomunati dalla vocazione per la politica che hanno scelto di mettersi a servizio delle proprie comunità, con l’ambizione di migliorare i luoghi in cui sono cresciuti. Così è stato anche per me, che sono stata selezionata per questa intervista. È stato bello portare l’esperienza di Ponsacco all’attenzione della Camera dei deputati. Ringrazio le Acli, la fondazione Achille Grandi e l’Ires per questo impegno volto a incentivare la partecipazione politica delle nuove generazioni».

La ricerca analizza il fenomeno del ricambio generazionale dei sindaci nelle amministrazioni locali. Nel 2022 solo 769 sindaci eletti avevano un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, l’10,1% del totale. Di questi 113 erano donne. L’Iref ha raccolto 334 questionari e realizzato 12 interviste qualitative a sindache e sindaci selezionati sui criteri di rappresentatività territoriale, genere e ampiezza del comune. In questo modo, si è potuto ricostruire il percorso formativo e professionale, la carriera politica, le scelte strategiche e i programmi di medio periodo dei sindaci under 40.