Fauglia, 10 giugno 2024 – Non c’è stata partita. Alberto Lenzi resta sindaco di Fauglia. Per lui ha votato il 62,38% degli elettori (percentuale che equivale a 1131 voti). Al suo avversario, Riccardo Froli, già sindaco in passato, appoggiato dal centrodestra unita, resta il 37,62% (682 voti). Il centrosinistra avrà otto seggi in consiglio comunale. La lista Froli Sindaco ne avrà 4.

Il duello elettorale è stato accesissimo. E a spuntarla, hanno deciso le urne, è l’amministrazione uscente.