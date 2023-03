Mountain BIke: all'aretino Failli la "Bardolino Bike"

Una gara di mountain bike

S.Croce sull'Arno,18 marzo 2023 - Inizia felicemente la stagione Marathon per il Taddei Factory Team e in particolare per Francesco Failli che ha trionfato alla Bardolino Bike. Il corridore del team santacrocese ha vinto in volata su De Cosmo, mentre al terzo posto a completare il successo del sodalizio toscano si è piazzato Chiarini. Nella categoria femminile invece brava Silvia Scipioni che ha ottenuto il secondo posto. Dopo l’ottimo risultato all'Andalucia Bike il Taddei Factory Team si conferma in ottima forma anche lungo le rive del Lago di Garda su di un percorso di 68 km e circa 1800 metri di dislivello. La vittoria dell’aretino in volata in maniera autorevole e netta, e trionfo di squadra completato dal terzo posto di Chiarini, il quarto di Rosa e il settimo di Vantaggiato che hanno lavorato molto per i compagni.

Quanto a Silvia Scipioni la brava atleta ha concluso senza problemi al secondo posto la sua corsa, ottenendo così subito un podio alla prima uscita stagionale. Sicuramente un buon risultato per lei all’esordio stagionale. Ora tutte le attenzioni sono rivolte a domenica prossima 19 marzo, con l’impegno alla Granfondo Muretto di Alassio.

Antonio Mannori