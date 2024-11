Zumba, libri, teatro e film. La "giornata" contro la violenza sulle donne

MONTOPOLI

"Libere, libere libere" è il calendario di iniziative del Comune di Montopoli per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Domani alle 10, alla panchina rossa di Capanne, "Libera energia!", risveglio muscolare e zumba con Gaia Cau ed Elena Battini. Sempre domani, alle 21,30, la compagnia "No, Grazie!" porta in scena in sala consiliare lo spettacolo "Indomita–Storia di Ada Negri". Giovedì 21 novembre, alle 21, in sala consiliare presentazione del libro "L’imbarazzo del cuore" con le autrici Lori Vanni e Sandra Vivaldi (modera Emma Donnini sindaca di Fucecchio). Martedì 26 novembre, alle 21,15, alla Pubblica Assistenza, lezione di teatro con Passepartout. Ultimo appuntamento il 29 novembre (ore 21) alla Torre Giulia con il film "La bambina segreta" a cura di Arci Valdarno Inferiore. "Un calendario condiviso con le associazioni e le realtà del territorio – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – Momenti differenti per riflettere, praticare la sorellanza e contrastare la violenza". "Insieme alla logopedista Francesca Giani e all’associazione Abbracciami – conclude la vicesindaca Irene Cavallini – distribuiti alle farmacie e ad alcune attività commerciali video per informare sulla violenza di genere e come chiedere aiuto".