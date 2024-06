Vuole le sigarette gratis e devasta la tabaccheria

Pontedera, 13 giugno 2024 – Un altro uomo violento. Altri momenti di panico. Questa volta è successo a Pontedera, in una tabaccheria della zona della stazione ferroviaria. L’altra settimana la violenza cieca e inspiegabile era stata scatenata da un altro soggetto contro la vetrina di un bar di Capannoli. La settimana scorsa il motivo erano i soldi (circa mille euro) persi dall’uomo alle macchinette delle scommesse. Soldi che pretendeva di riavere, minacciando e distruggendo porte e vetrine del locale. L’altra mattina alla tabaccheria di Pontedera un giovane extracomunitario si è presentato al bancone pretendendo un pacchetto di sigarette senza pagare.

“O mi date le sigarette gratis o spacco tutto", avrebbe detto il giovane ai titolari della tabaccheria. Ovviamente e giustamente questi ultimi si sono rifiutati e il violento ha deturpato il locale ed è scappato in preda a un forte stato di agitazione. Sono stati avvertiti i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati alla tabaccheria presa di mira. La pattuglia della compagnia dell’Arma è stata coadiuvata nel servizio dalla polizia locale di Pontedera. Dopo aver parlato con i titolari della tabaccheria i militari e gli agenti si sono messi alla ricerca del giovane extracomunitario rintracciandolo a poche strade di distanza.

E qui è iniziata la seconda fase violenta da parte dell’uomo che se l’è presa con i carabinieri e gli agenti che volevano fermarlo e ammanettarlo. Ha iniziato a sbracciare e inveire. Ne è scaturita una colluttazione con gli agenti della polizia locale. Uno è rimasto ferito e ne avrà per una decina di giorni. Alla fine è stato bloccato, arrestato e portato in carcere per tentata estorsione aggravata, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.