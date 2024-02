Voto a S. Croce e Castelfranco. Bucci, mancano solo le assemblee

COMPRENSORIO

Mancano i "dovuti passaggi con le rispettive assemblee", come dice la segretaria del Partito Democratico di Santa Croce Ivetta Parentini, "poi la coalizione procederà ad ufficializzare la candidatura". A questo punto la maggior parte del percorso che ha portato alla scelta di Mariangela Bucci (foto sotto, al centro, con la sindaca Giulia Deidda e la segretaria del Pd Ivetta Parentini) a candidata sindaca del centrosinistra di Santa Croce è fatta. In settimana c’è stato l’ultimo incontro tra le delegazioni di Pd, Italia Viva e Sinistra Italiana, i partiti che andranno a comporre la coalizione a sostegno dell’ex assessora alla cultura del Comune di Santa Croce, ruolo che Mariangela Bucci ha ricoperto nei cinque anni della seconda legislatura del sindaco Osvaldo Ciaponi dal 2009 al 2014 e nella prima legislatura della sindaca Giulia Deidda dal 2014 al 2019.

Bucci, 71 anni il prossimo maggio, psicologa e psicoterapeuta, ha anche una laurea in lingue e letterature straniere. Svolge la professione di psicologa e psicoterapeuta individuale e di coppia a Pisa e Santa Croce. Fa parte del Partito Democratico sin dalla sua costituzione. A Santa Croce la sfida per le Comunali sarà tra lei e Roberto Giannoni, ex imprenditore conciario, ora direttore di produzione di una azienda conciaria, coordinatore comunale di Forza Italia. Il nome di Giannoni alla guida della coalizione di centrodestra è stato scelto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e il gruppo Asma 2.1 fondato dal consigliere comunale di opposizione ed ex agente della polizia municipale Enzo Oliveri.

Restando in ambito del centrodestra c’è da segnalare l’incontro che c’è stato l’altro giorno, in occasione dell’arrivo del Treno del Ricordo a Firenze (convoglio che attraversa l’Italia con a bordo testimonianze, ricordi e immagini della strage delle Foibe). "Ho colto l’occasione per parlare con l’onorevole Donzelli (foto sopra) riguardo al comprensorio del Cuoio e le sfide che attendono la nostra Castelfranco... Un passo avanti per Castelfranco". Mini, come noto anche se manca l’ufficialità, è il candidato sindaco del centrodestra a Castelfranco. Sfiderà Federico Grossi del centrosinistra e Silvia Valori che presenterà una lista civica.

g.n.