"Volterra sostiene Valdichiana 2026: un sentito in bocca al lupo!"

Volterra sostiene il progetto di Valdichiana 2026. "Sosteniamo la partecipazione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese alla candidatura a capitale italiana della Cultura per l’anno 2026, selezionata dal Ministero della Cultura tra i 10 Comuni italiani finalisti – scrive il sindaco Giacomo Santi –. Sono lieto che la prima Unione dei Comuni ad essere finalista tra gli enti che ambiscono a tale titolo appartenga alla nostra Regione. Un sentito in bocca al lupo!". Un appoggio che arriva proprio nel giorno in cui sono state annunciate le dieci finaliste. Un’emozione che Volterra ha vissuto in prima persona per la candidatura a capitale del 2022, un percorso che poi l’ha portata a diventare la prima capitale Toscana per il 2022 e il 2023.