Volterra, Sgarbi conferma correttezza progetto ascensore Gioconovo

"La risposta del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi all’interrogazione parlamentare del senatore Manfredi Potenti, dimostra la correttezza del percorso progettuale effettuato dal Comune di Volterra d’intesa con la Soprintendenza per l’ascensore a Gioconovo". Sono le parole che arrivano dal sindaco Giacomo Santi in relazione alla risposta scritta del sottosegretario Sgarbi all’interrogazione di Potenti sull’elevatore: Sgarbi ha definito l’intervento in corso come "conforme al progetto autorizzato, come asseverato anche dal Comune di Volterra". Il sindaco Santi preannuncia che inviterà il sottosegretario Sgarbi a Volterra per l’inaugurazione. "Visto il parere di Sgarbi – prosegue il sindaco Santi – posso dire che siamo di fronte all’ennesima brutta figura dei gruppi di minoranza di Volterra, veri ispiratori dell’interrogazione del senatore leghista Manfredi Potenti. Ancora una volta assistiamo alla pochezza politica dei nostri oppositori, che non fanno altro che screditare in maniera demagogica e sconclusionata il lavoro fatto da questa maggioranza. Cosa dirà ora consigliere comunale Paolo Moschi delegittimato dallo stesso governo nazionale che sostiene con così tanto fervore?".

Moschi, ricordiamo, è fra i massimi detrattori del progetto che lo stesso consigliere ha definito, a più riprese, ‘brutto e impattante’. Stessa musica per l’onorevole Potenti, firmatario dell’interrogazione al Mic. Ma il sottosegretario Sgarbi è di un altro parere: nella sua risposta, ricordiamo, ha ricordato la funzione dell’opera: "Il progetto consiste nel rifacimento dei percorsi di risalita esistenti lungo le mura e nell’inserimento di un ascensore, allo scopo di conseguire l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nel collegamento tra la città intramoenia in corrispondenza di via San Lino e uno dei principali parcheggi della città, Gioconovo, indicato come tra i più utilizzati per la sosta a Volterra, sia dai visitatori e turisti, sia per chi viaggia quotidianamente".

Ilenia Pistolesi