Volterra-San Gimignano, nuova linea. "Collegamento diretto in 45 minuti"

Volterra, 23 maggio 2024 – Si chiama linea 31. Tra San Gimignano e Volterra ci sono esattamente 31 km. Fatti di curve, panorami mozzafiato e scorci di paesaggio tipici della Toscana che, finora, si potevano percorrere in diversi modi. Anche a piedi per i più coraggiosi (siamo a due passi dal cammino della Via Francigena).

Ma non col mezzo pubblico per eccellenza: l’autobus. Per la prima volta in modo diretto, dall’11 giugno partirà la nuova linea extraurbana regionale 31 con tre corse al giorno con partenza sia da San Gimignano che da Volterra (una la mattina, una dopo pranzo e una il pomeriggio) grazie alle quali le due città-gioiello potranno essere valorizzate con un servizio che punta a incentivare una modalità di trasporto alternativa all’uso dell’auto privata e quindi più sostenibile. Ieri si è tenuta la corsa inaugurale con a bordo amministratori e rappresentanti delle associazioni turistiche. La tariffa è di 5,50 euro.

"Finora, ci volevano coraggio e pazienza se si voleva percorrere con i mezzi pubblici questa tratta, dato che occorrevano oltre due ore – spiega Moira Ciabattoni, coordinatrice marketing e comunicazione del dipartimento sud di Autolinee Toscane – Ora in 45 minuti e con un collegamento diretto, le due cittadine saranno più accessibili, favorendo l’interscambio dei flussi turistici". Il progetto sboccia grazie alla sinergia tra i due Comuni, associazioni albergatori, Autolinee Toscane e la Regione.

«Siamo molto soddisfatti dell’attivazione della linea turistica 31 -sottolineano le due amministrazioni comunali - che, dopo oltre 60 anni, tornerà a collegare direttamente i due capoluoghi durante il periodo estivo con tre coppie di corse". "Tra gli elementi fondamentali per lo sviluppo di una destinazione turistica ci sono l’accessibilità e la disponibilità di trasporti efficienti - dichiarano Alessandro Sabatini, presidente dell’associazione albergatori di San Gimignano e Patrizio Giannelli, presidente dell’associazione albergatori Volterra - è per questo motivo che le nostre associazioni fin da subito hanno proposto di colmare un gap da sempre esistente, il collegamento di trasporto pubblico diretto fra le due città".

