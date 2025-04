Volterra Cioc: festa del cioccolato artigianale

Oltre alle uova di alabastro, arrivano in città anche quelle di cioccolato. Da sabato a lunedì arriva "Volterra Cioc", la tradizionale festa del cioccolato artigianale organizzata da Confcommercio Pisa in collaborazione con CollEventi, che permetterà ai visitatori di assaggiare cioccolate di vario tipo e magari di acquistare un bell’uovo pasquale per la gioia del proprio palato o da regalare alle persone care.

Sarà la centralissima Piazza San Giovanni ad ospitare l’evento che prenderà il via sabato a partire dalle 17, proseguendo con una full immersion domenica e lunedì, a Pasqua e Pasquetta, dalle 9.30 alle 20. Appuntamento per tutti i golosi nel cuore della città etrusca, dove sarà possibile degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e i suoi gusti nei banchi allestiti per il tradizionale appuntamento.

"Ci auguriamo di avere molti visitatori che possano gustare i nostri prodotti tipici locali e scoprire e tutta la dolcezza del cioccolato nel cuore di Volterra - l’auspicio del presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi -, proprio per l’inizio di una nuova stagione turistica che ci consenta di avere una città viva e attrattiva".