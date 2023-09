Volontari-spazzini in paese Raccolti sacchi di rifiuti

MONTOPOLI

Sacchi neri, guanti, pettorine e pinze per raccogliere rifiuti. Un bel gruppo di montopolesi, e anche non montopolesi, domenica mattina si è messo all’opera per ripulire alcuni parchi, strade e aree verdi del paese. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Montopoli nel Cuore e grazie all’impegno di Marco Bertolini, Alessio Boldrini, Roberta Salvadori e altri associati e componenti, oltre che di Montopoli nel Cuore, anche dell’Arco di Castruccio. "Abbiamo raccolto parecchi sacchi di rifiuti abbandonati nella fontana e nel parco del centro storico, Sottofossi, per le strade del paese e lungo tutta la via Vallelunga, la strada che da San Romano porta a Montopoli", dicomo gli organizzatori che ringraziano in modo particolare Leanda Macchi della ferramenta del paese per la collaborazione che sempre garantisce e la fornitura di materiali. Tra i partecipanti anche due bambine che si sono date un gran da fare. A loro il ringraziamento particolare degli organizzatori. "Grazie a tutti i partecipanti – si legge sulla pagina social di Montopoli nel Cuore – Grazie all’associazione madrina Arco di Castruccio che ci supporta e sopporta in tutto e per tutto". La prossima iniziativa, se il Comune concederà il permesso, sarà la ripulitura dei pannelli dove vengono appese le pubblicità. "Molti sono rugginosi e malmessi – dicono dall’associazione – Da alcuni mesi abbiamo chiesto al Comune di poterli pulire e riverniciare a nostre spese per ridare a questi oggetti un maggior decoro".

g.n.