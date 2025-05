Volley, i ragazzi dell’Istituto Banti primi in Toscana

SANTA CROCE

La squadra maschile della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Banti di Santa Croce ha vinto la finale regionale di pallavolo dei Giochi della gioventù a Livorno e accede alla fase nazionale a Roma. Ottimo secondo posto per la squadra femminile. "Questi risultati dimostrano in primo luogo il valore dell’offerta formativa delle nostre scuole e poi che questa disciplina a Santa Croce ormai è una tradizione – il commento del sindaco Roberto Giannoni – I risultati di questi ragazzi ci fanno ben sperare per il futuro dello sport del nostro territorio. Complimenti ai ragazzi e alle ragazze, ai docenti e alle docenti. Ora aspettiamo la gara di Roma. Mettetecela tutta, Santa Croce tifa per voi". A preparare le due formazioni per i Giochi della Gioventù nella disciplina della pallavolo sono state le professoresse Rossana Borroni, Elena Menchi, Cristina Lischi e Ottavia Galeone. Ad accompagnare le due squadre alle finali di Livorno era presente la dirigente scolastica Laura Cascianini. La fase delle competizioni a Livorno è stata preceduta da una performance della SB Cheer Leader della Primaria Copernico di Santa Croce, accompagnate dalla referente scolastica Silvia Toschi.