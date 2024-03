"Vogliono solo screditarci". Deidda attacca Giannoni

Giulia Deidda non ci sta e attacca il candidato sindaco del centro destra. "La campagna elettorale del centrodestra inizia, come nelle migliori tradizioni, con il tentativo si screditare l’attuale amministrazione comunale – dice il primo cittadino –. Niente di cui meravigliarsi, ognuno farà la sua parte. Quello che meraviglia è che il candidato Roberto Giannoni definisca ingessata la mia amministrazione degli ultimi due anni". "Curioso, visto che la sua parte politica in consiglio comunale da un anno circa non perde occasione per dire che stiamo facendo tutto in vista della campagna elettorale – scrove la sindaca in un post –. Curioso anche che non si sia accorto dei progetti pnrr ottenuti negli ultimi due anni e della rivoluzione energetica della pubblica illuminazione per cui i lavori sono iniziati nel 2022. Curioso soprattutto che non si sia accorto dell’acquisto dei diciassette nuovi appartamenti di viale Buozzi destinati ad edilizia pubblica inaugurati esattamente un anno fa". Intanto oggi debutta la corsa elettorale del centrosinistra in piazza Garibaldi. Alle 10, Mariangela Bucci presenterà la sua candidatura a sindaca e darà così il via alla campagna in vista delle elezioni amministrative di giugno. Durante la presentazione Bucci sarà introdotta da voci della società civile: una cuoca, un imprenditore, una dottoressa, uno studente.

C. B.