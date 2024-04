Vita Nova presenta la squadra. Ecco tutti i candidati in lista: "Qui bisogna voltare pagina"

"Il nostro è un progetto politico serio, siamo stati i primi a presentarsi agli elettori e abbiamo voluto essere i primi a presentare la lista dei candidati", dice Lucio Gussetti, al timone del progetto civico Vita Nova"."Noi siamo portatori di un messaggio alternativo nel fare politica – annuncia Gussetti –. E per questo fanno parte della squadra tutti i volti della società perché vogliamo dare un senso di inclusività e di cambiamento vero ed importante nel quale al centro c’è il cittadino ed il territorio". Ci sonk persone che provengono dal mondo bancario, altre da quello imprenditoriale, persone con esperienza nel volontariato e anche nella politica. Tutti, però, uniti in un progetto. Tre i capisaldi che indica Gussetti: la protezione delle persone fragili "che devono smettere di camminar e in mezzo alla macchine". Il decoro urbano: "perché qui viviamo in un territorio che è in completo abbandono ed è sotto gli occhi di tutti". E un ultimo, fondamentale, secondo Gusetti, il perno del progetto Vita Nova: "un cambiamento della cultura di governo".

La lista è stata presentata ieri mattina a San Miniato, nel cuore del centro storico, nella Loggetta del Fondo: Maria Beatrice Calvetti, Massimo Fogli, Federico Gregorini, Francesca Saponetta, Elisa Sani, Serena Maltinti, Caterina D’Alloro, Maria Grazie Gallerini, Gianluca Dragani, Federico Faraoni, Gianluca Santaniello, Manola Guazzini, Carlo Bachi, Nunzio Ditta, Roberto Ferraro, Piero Taddeini. Questa la squadra di Gussetti e di Vita Nova per la sfida alle prossime urne. Un’esperienza alla quale nei prossimi giorni si potrebbe affiancare anche un’altra lista di sostegno. Ma su questo, ancora, non ci sono conferme.

Carlo Baroni