Visite specialistiche gratis. Open day alla Misericordia

Ponsacco (Pisa), 23 marzo 2024 – Visite gratuite e prevenzione della salute alla Misericordia di Ponsacco. L’open day è fissato per sabato 6 aprile quando i cittadini avranno l’opportunità di accedere a consulenze mediche gratuite e attività diagnostica, un’iniziativa che mira a promuovere la salute pubblica e l’importanza della prevenzione. L’evento si svolgerà nelle strutture della Misericordia di Ponsacco che offrirà ai partecipanti la possibilità di incontrare specialisti di varie discipline mediche. Tutto gratuitamente.

Le seguenti: cardiologia (prevenzione e diagnosi delle malattie cardiovascolari), ecografia (prevenzione del tumore della mammella nella donna e della prostata nell’uomo, già sold out), audiologia e otorinolaringoiatria (screening per la salute dell’udito e delle vie respiratorie superiori), dermatologia (controllo nei e prevenzione delle malattie della pelle, anche questa sold out), fisioterapia (valutazioni per il benessere muscolo-scheletrico), chirurgia vascolare (consulenze per disturbi circolatori e cardiovascolari), dietologia e nutrizione (consigli alimentari per uno stile di vita sano), oculistica (screening visivo e prevenzione delle malattie oculari), podologia (cura e prevenzione delle patologie del piede), psichiatria e psicologia (supporto per la salute mentale), odontoiatria (check-up per la salute orale), logopedia (valutazioni della voce e del linguaggio).

"La prevenzione è il primo passo verso una vita lunga e sana – afferma il direttore della Misericordia Ponsacco Piero Iafrate – Eventi come questo sono importanti perché avvicinano i cittadini ai servizi sanitari e alle buone pratiche di salute. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di volontari, professionisti del settore medico sanitario, dimostrando ancora una volta l’impegno della Misericordia Ponsacco nel promuovere il benessere della comunità".

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla Misericordia Ponsacco per l’eccezionale iniziativa che offre ai cittadini del nostro territorio e oltre screening gratuiti – commenta la sindaca Francesca Brogi – La Misericordia dimostra un impegno costante nella promozione della salute e nella prevenzione in un’epoca in cui la prevenzione assume un ruolo sempre più cruciale". Per ulteriori informazioni contattare la Misericordia di Ponsacco dove è possibile avere tutte le delucidazioni del caso e su ogni singolo specialista.