Virginia Bocelli canta per il film. Forever Winx

Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovissimo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale. E in questo evento ci sarà anche un po’ di Lajatico. il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottobre su Netflix in tutto il mondo, e mese dopo mese Rainbow sta svelando al pubblico nuovi incredibili dettagli.

Sarà niente meno che Virginia Bocelli, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze di questo reboot, che celebra il ventunesimo anniversario del classico Made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La dolce e melodiosa voce della figlia del tenore Andrea Bocelli canterà “Forever Winx”, la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club.

Una notizia entusiasmante per tutti gli appassionati della serie, e uno dei contenuti più significativi per la community globale, che attende con ansia il ritorno delle iconiche fate. Ma sarà una notizia che riempirà di orgoglio anche la Valdera, in particolare Lajatico. Virginia Bocelli, classe 2012, è figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti. Diplomata in pianoforte, ha mostrato un precoce talento musicale, esibendosi con il padre in occasioni importanti come il concerto-evento “Believe in Christmas” e nel video “Ave Maria” girato a Loreto. Oltre alla musica, è campionessa regionale di ginnastica ritmica e ha debuttato nel cinema a 12 anni nel film “Francesca Cabrini”, partecipando anche alla colonna sonora “Dare to Be” insieme al padre.