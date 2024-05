Anni di violenze sulla compagna: scattano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Pisa, 27 maggio 2024 – Violenze fisiche e psicologiche e vessazioni continue. Anni di sofferenze subite da una donna, residente nel Pisano, che dopo l’ultimo episodio in cui per l’ennesima volta è stata vittima delle percosse dell'ex convivente ha deciso di lasciarlo e denunciarlo.

L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, è stato denunciato dai carabinieri di San Miniato (Pisa) e gli stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla donna e l'applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è scaturito al culmine di un'indagine condotta dai militari, coadiuvati da una task force istituita in ambito provinciale per la violenza di genere, che ha consentito di raccogliere indizi sufficienti rispetto alla denuncia fatta dalla donna per convincere il giudice delle indagini preliminari a emettere una misura cautelare nei confronti dell'uomo.