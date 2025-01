Violenta lite alla partita: "Il giocatore è stato offeso. Sono stato io a fermarlo"

PONSACCO"Quello che è successo è stato ingigantito. Detto questo, il nostro tesserato ha sbagliato a reagire, ma è stato provocato da un giocatore del Montopoli che era alla rete fuori dal campo, l’ha offeso mentre il nostro usciva dopo essere stato espulso e gli ha sputato". Parla Massimo Vannozzi, presidente dell’Atletico Le Melorie, squadra che sabato scorso affrontava sul suo campo il Città di Montopoli in una gara valevole per il girone B della Terza categoria provincia di Pisa.

"Anche un nostro giocatore ha riportato la frattura di due costole – aggiunge Vannozzi – Ha il referto medico del pronto soccorso. Quindi anche gli atleti del Montopoli qualcosa hanno fatto. Basti pensare che alla fine sono rimasti in otto perché dopo averne espulso uno, insieme al nostro giocatore, l’arbitro ha mostrato il rosso ad altri due". Secondo il Città di Montopoli le due espulsioni seguenti alla lite in campo sono scaturite dalle proteste verso l’arbitro che non ha voluto sospendere la partita. Espulso anche il presidente del Città di Montopoli, Franco Gentile, che era in campo come guardalinee, perché con il suo cellulare ha telefonato ai carabinieri per richiedere l’intervento.

"Un nostro giocatore e uno del Montopoli sono stati espulsi dall’arbitro – aggiunge Vannozzi – Mentre uscivano si sono presi. Quando il nostro è arrivato nella zona degli spogliatoi un tesserato del Montopoli, che era alla rete vestito con la tuta e il giacchetto della squadra, l’ha offeso e gli ha sputato. Il nostro ha cercato di raggiungerlo provando anche a saltare il cancello della recinzione. La sicurezza dell’impianto ha funzionato bene. Sono intervenuto io e l’ho ripreso dicendogli di fermarsi. L’ho rimproverato ben bene per quello che stava facendo. Ma lui non ha picchiato nessuno. L’altro è scappato e ha urtato contro il cancello. Ma perché stava scappando? Vuol dire che qualcosa aveva detto al nostro giocatore, altrimenti non avrebbe avuto motivo di scappare. A quel punto mi sono concentrato sul fermare e calmare il nostro giocatore e non ho visto altro. Ma dopo un minuto la partita è ripresa regolarmente. Ripeto, sono cose che non devono succedere, ma il tutto è stato ingigantito. Sono arrivate due ambulanze e tre pattuglie di carabinieri, nemmeno in serie A ho mai visto un tale spiegamento di forze.

Dal Città di Montopoli nessuna dichiarazione. Solo poche parole da parte del presidente Franco Gentile: "Confido nel lavoro dei carabinieri e aspettiamo il referto dell’arbitro e le decisioni della Figc". Da parte del tifoso del Montopoli la conferma che uno dei giocatori delle Melorie gli ha lanciato una sedia e un uomo, tra quelli che hanno picchiato il giocatore del Montopoli che stava cercando di scappare, l’ha minacciato facendogli il gesto del taglio della gola.

gabriele nuti