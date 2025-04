Villa Aeoli compie 10 anni di attività

Il primo aprile scorso la struttura residenziale psichiatrica di Villa Aeoli a Volterra ha raggiunto i dieci anni di attività. Dopo l’abolizione, nel 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari (gli Opg) e la legge 81 del 2014, che ha previsto l’apertura di strutture per pazienti psichiatrici autori di reato, socialmente pericolosi e con misure di sicurezza, il 1 aprile 2015 fu inaugurata la struttura intermedia “Morel 3“, oggi conosciuta come SRP1 Villa Aeoli e che ha sede, dopo un’importante opera di riqualificazione, nell’edificio Domus Aeoli, storica residenza dei direttori dell’ex ospedale psichiatrico di Volterra. La struttura, con i suoi 12 posti letto per uomini e donne, offre un percorso di cura della durata massima di 18 mesi, prorogabili di altri sei. Durante questo periodo, viene condiviso con il paziente un progetto terapeutico riabilitativo per facilitare il reinserimento della persona nel suo ambiente di vita, attraverso interventi mirati e personalizzati. Il percorso è seguito da un’equipe multidisciplinare composta da psichiatra, psicologo, infermiere, educatore professionale, OSS e assistente sociale, equipe che opera all’interno della struttura. In questi 10 anni le attività terapeutico-riabilitative si sono svolte anche coinvolgendo il territorio, con inserimenti lavorativi, organizzazione di eventi e progetti culturali, artistici e formativi e Villa Aeoli ha accolto 67 persone e ha visto la dimissione di 55 persone che hanno proseguito il loro percorso con i servizi territoriali di provenienza. "Ringrazio tutti gli operatori che in questi dieci anni hanno lavorato con dedizione e professionalità, permettendo di raggiungere questi importanti risultati", dice Fabrizo Lazzerini (nella foto), responsabile della struttura e dell’unità funzionale Salute mentale adulti.